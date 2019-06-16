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مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء قصف قوات حفتر لـ"منطقة تاجوراء"

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 625
مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء قصف قوات حفتر لـ"منطقة تاجوراء"

لقي مواطن ليبي مصرعه وأصيب تسعة آخرون بينهم طفل وامرأتان يوم أمس السبت، جراء قصف جوي نفذته طائرة تابعة لحفتر على منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك حسب إفادة شهود عيان أكدوا لموقع "عربي21"، على أن القصف الجوي الذي وقع قرب مستشفى القلب في تاجوراء، أسفر عن دمار عدد من بيوت السكان المحليين.

من جانبه اشار "حسين بن سعيد" القائد الميداني في عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني،إلى أن قوات الوفاق الوطني مازالت تسيطر على مواقعها القريبة من محيط طرابلس العالمي، موضحًا أن قوة من المنطقة العسكرية الغربية تسللت أمس إلى داخل مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة مشتبكة بالأسلحة المتوسطة مع قوات حفتر.

واختتم القائد الميداني تصريحاته مؤكدًا على أن قوات حكومة الوفاق تقصف بالأسلحة الثقيلة من محاور الطويشة والرملة والسواني مواقع قوات حفتر في المطار وقصر بن غشير جنوبي طرابلس.

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