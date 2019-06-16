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جبهة العمل الإسلامي تصف مؤتمر البحرين بـ"العار"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 561
جبهة العمل الإسلامي تصف مؤتمر البحرين بـ"العار"

وصف الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي "مراد العضايلة" مؤتمر البحرين بـ"العار"، مُشيرًا إلى أنها تُمثل عدواناً على القضية الفلسطينية والموقف الشعبي الرافض لتصفيتها.

جاء ذلك في كلمته خلال مهرجان العودة التاسع الذي أقيم في مخيم البقعة أول أمس الجمعة، حيث حذر من خطورة المشاركة في مسار صفقة القرن لما تمثله من خيانة للأردن وعنوان لتغيير الهوية السياسية في الأردن ونظامه السياسي.

وأضاف العضايلة: نقول لمن يحمل صفقة القرن لا مساومة على القدس أو على أرض فلسطين والشعب لا يمكن أن يوقع على أرضه أو يتنازل عن ذرة تراب منها.
أكد الأمين العام للجبهة الإسلامية على أن الصفقة التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية لن تمر، وغياب الأردن وفلسطين عن ورشة البحرين سيميتها.. فلماذا نشارك فيها؟
 
وحمل العضايلة حكومة بلاده المسؤولية الكاملة عن ما يجري من ممارسات تمس قيم المجتمع وثوابته بما يهدف لإضعاف المجتمع ودفعه للتنازل والقبول بمخططات المشروع الصهيوني.

وأختتم الأمين العام للجبهة الإسلامية تصريحاته مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني قدم آلاف الشهداء في سبيل فلسطين ولن يفرط بحبة تراب من أرض فلسطين ولا بحقوقه رغم مؤامرات تصفية قضيته وفي مقدمتها صفقة القرن، مُشيرًا إلى أن الموت ولا المذلة.

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