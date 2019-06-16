صحيفة سودانية: المجلس العسكري سيُعلن تشكيل حكومة خلال أسبوعين

أكد مصدر مُطلع على أن المجلس العسكري في السودان سيعلن عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، خلال أسبوعين من تاريخه، سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أم لم يتم.



جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" السودانية من تصريحات لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس، "شمس الدين كباشي"، قال فيها: في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات، وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية.



وحسب كباشي، فإن الاجتماع مع الوسيط الإثيوبي ومندوب الاتحاد الأفريقي الدائم بالسودان، تناول العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا على أن الأمور تمضي بصورة وصفها بالجيدة والإيجابية.

وتابع رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري: لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن أرجأنا هذا الخيار للجهود التي يبذلها الوسطاء وصولاً لاتفاق، ولا نريد أن نلجأ للحل الأحادي إلا إذا استنفدنا كل الجهود، ويظل هو الخيار الأخير.



يُجدر الإشارة إلى أن قوى الحرية والتغيير كانت قد رفضت استئناف التفاوض مجدداً قبل الإيفاء باشتراطات محددة بالتحقيق دولياً في فض الاعتصام، وعودة الإنترنت، وسحب الدعم السريع من الخرطوم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

​