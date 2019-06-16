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حميدتي: وصولي للسلطة أمر لا بد منه

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 947
حميدتي: وصولي للسلطة أمر لا بد منه

كشف القائد العسكري السوداني محمد دقلو "حميدتي" عن طموحه في الوصول للسلطة، خلال مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب ما جاء في مقابلة الصحيفة التي نُشرت يوم أمس السبت، وترجم منها موقع "عربي 21" جزءًا منها حيث أكد لمدير مكتب "نيويورك تايمز" في القاهرة "ديكلين والش"،  على أنه يرى أن وصوله للسلطة أمر لا بد منه، وإلا فستضيع البلاد.

 وحسب الصحيفة فإن حميدتي قد رفض الإجابة عن الأسئلة المباشرة حول اتهام قوات الدعم السريع التي يقودها، بارتكاب فظائع في دارفور أو في الخرطوم من فض للاعتصام مؤخرا، مستشهدا بالتحقيق بأنه مستمر.

ومن جانبه وصف مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة حميدتي بأنه الحاكم الفعلي في السودان ويريد أن يقدم نفسه على أنه منقذ السودان وليس مخربه.

يُجدر الإشارة إلى أن مثلث الشر "السعودية والإمارات ومصر"، يعملون منذ اللحظة الأولى على إجهاض الثورة السودانية، من خلال دفع أموال للمجلس العسكري بحجة الدعم الاقتصادي أو من خلال دعم القاهرة لعسكر السودان لنسخ التجربة المصرية والعمل على قتل الثورة في السودان.

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