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قائد عسكري يمني: الإمارات تُخطط للانقلاب والسيطرة على عدن

منذ يوم
عدد القراءات: 459
قائد عسكري يمني: الإمارات تُخطط للانقلاب والسيطرة على عدن

كشف قائد عسكري في قوات الحماية الرئاسية بمدينة عدن جنوب اليمن، عن أن الإمارات تخطط لانقلاب ضد الحكومة، من خلال بسط السيطرة على ما تبقى من مؤسسات حكومية في المدينة.

جاء ذلك في تسريب صوتي مُسرب لقائد اللواء الرابع حماية رئاسية "مهران القباطي" تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت، أكد فيه على أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، يحشدون لتشكيل مجلس عسكري في عدن.

كما أشار القباطي إلى أن المخطط يشمل السيطرة على مقر البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن وقصر الرئاسة في منطقة معاشيق، 
يُجدر الإشارة إلى أن تصريحات القباطي، تُثير المخاوف من أن تكون المدينة مقبلة على موجة جديدة من العنف على غرار المواجهات التي شهدتها عدن في يناير2018 وتوقفت بوساطة سعودية.

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