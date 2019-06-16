مسئول سعودي: الطفل مُرتضى لن يُعدم

أكد مسئول سعودي أمس السبت عقب تقارير عن إعدام وشيك لفتى بالسعودية بعد إلقاء القبض عليه وعمره 13 عاما إن هذا الشاب لن يُعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول 2022.

وحسب تصريحات المسئول أمس السبت لوكالة، فإن الطفل الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه وأربع سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه. ويمكن استئناف الحكم.



وكانت "سي أن أن" الأمريكية، قد أشارت إلى أنّ السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق الطفل "مرتضى قريريص"، الذي اعتقل في سن الـ13 عاما، وتجاوز عمره اليوم الـ18 عاما، بزعم اتهامه بالإرهاب والتحريض على التمرد.

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