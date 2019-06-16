بن سلمان يتحدث عن خاشقجي.. ونجل الأخير يغرد

نشر صلاح، نجل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل سفارة بلاده في مدينة إسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي، تغريدة حول أبيه هي الأولى منذ أبريل الماضي ، في محاولة لإعادة قضية قتل والده إلى الواجهة، والتي تحل ذكراها الأولى في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تجاهله للمطالب بالكشف عن من مصير جثة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقتلته، متهماً أطرافاً لم يحدّدها "باستغلال الحادثة سياسياً""، في الوقت الذي تساءل فيه نشطاء وصحفيون في "تويتر" عن مكان الجثة.

واكتفى نجل خاشقجي بالقول في تغريدته التي تزامنت مع "يوم الأب" العالمي: "جمال خاشقجي.. عيد آباء سعيد"، وهو ما أثار تفاعل المئات من المتعاطفين مع قضية والده.

وكان آخر ما تحدث به نجل خاشقجي في أبريل الماضي أن "كل من شارك أو له علاقة في جريمة قتل والدي سيُقدم للعدالة وينال العقوبة".

وقال في بيان له باسم العائلة نشره على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي أنواع من التسوية بشأن مقتل والدي"، مؤكداً ملاحقة "كل من ارتكب جريمة القتل أو ساهم أو اشترك أو كانت له أية علاقة".

وقال بن سلمان في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد: "هذه جريمة مؤلمة جداً، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، وقد قمنا بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً".

وأضاف ردّاً على سؤال حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك آخرين: إنّ "المملكة تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة".

وأثارت تصريحات بن سلمان ردوداً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت ولي العهد السعودي بالكشف عن مكان جثة خاشقجي.