أول ظهور له منذ عزله.. اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد

مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير علنا اليوم الأحد للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد. حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وصرح شاهد عيان بأن البشير تم اقتياده إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، مرتديا لباسا أبيض اللون وعمامة تقليدية، ويركب سيارة تويوتا "لاند كروزر".

وأعلن النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، يوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية سابقا، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد.