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لجنة الأطباء: ارتفاع عدد القتلى منذ فض اعتصام الخرطوم لـ128

منذ يوم
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لجنة الأطباء: ارتفاع عدد القتلى منذ فض اعتصام الخرطوم لـ128

أعلنت اللجنة المركزية للأطباء في السودان اليوم الأحد 16 يونيو ، عن ارتفاع ضحايا الأحداث منذ فض اعتصام الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري، إلى 128 شخصا.


وقالت اللجنة التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في بيان نشرته بموقع "فيسبوك"، إن "الشاب مروان عثمان (18 عاما) توفي صباح السبت في المستشفى، متأثرا بجراح أصيب بها جراء اعتداء أجهزة الأمن عليه بالضرب المبرح في 7 من الشهر الجاري".

وأضافت اللجنة في بيانها أنه بهذا، يرتفع عدد القتلى الذين تم حصرهم منذ الثالث من يونيو وحتى اليوم إلى 128 "شهيدا"، مشيرة إلى أن "أعداد من تم حرقهم داخل الخيم من الأطفال والشباب والكبار وفاقدي المأوى، ومن ثم إغراقهم، ليس مضبوطا حتى هذه اللحظة".


وكان آخر إحصاء أعلنته اللجنة للقتلى منذ أسبوع، بلغ 118 قتيلا، قبل الإعلان عن هذه الإحصائية الجديدة".

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