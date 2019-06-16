مسؤول إيراني يرد على تصريحات بن سلمان حول الناقلتين

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأحد، على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن إيران وتفجير الناقلتين ، إن ابن سلمان، يلعب دورا في نقل رسائل إلى إيران، لتخفيف التوتر في منطقة الخليج، وفق قوله.

وأضاف، إن الغربيين أكدوا عبر وفودهم السياسية التزامهم بعلاقاتهم مع إيران، وبأن هؤلاء المسؤولين يحملون رسائل من جانب الرئيس دونالد ترامب وأمريكا.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عبد اللهيان.



وقال عبد اللهيان: "حتى أن شخصا مثل ابن سلمان يؤدي الدور في هذه الأيام عبر قنوات ذات صلة".

وتابع بأن "قسما من هذه الأنشطة تتولاها السعودية والإمارات، حتى أن محمد بن سلمان، وفي ذروة العداء والسلوكيات غير المالوفة، يؤدي الدور في نقل هذه الرسائل عبر دول في المنطقة، إذ يعتبر ابن سلمان أن الأمريكيين جادون، ومن الجيد أن يتفاوض الإيرانيون معهم".