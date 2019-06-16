Responsive image

21º

18
يونيو

الثلاثاء

26º

18
يونيو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 الباليستي على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة بنجران
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الروسية: قرار واشنطن ارسال قوات اضافية للشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: على واشنطن أن تتخلى عن خطط تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة إن كانت تريد تجنب حرب مع إيران
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: القرار الأميركي بإرسال مزيد من القوات الى الشرق الأوسط استفزاز عسكري
     منذ 2 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: نعول على ألا تصل التطورات المتعلقة بحادث الناقلات إلى مرحلة ساخنة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مسؤول إيراني يرد على تصريحات بن سلمان حول الناقلتين

منذ يوم
عدد القراءات: 521
مسؤول إيراني يرد على تصريحات بن سلمان حول الناقلتين

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأحد، على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن إيران وتفجير الناقلتين ، إن ابن سلمان، يلعب دورا في نقل رسائل إلى إيران، لتخفيف التوتر في منطقة الخليج، وفق قوله.

وأضاف، إن الغربيين أكدوا عبر وفودهم السياسية التزامهم بعلاقاتهم مع إيران، وبأن هؤلاء المسؤولين يحملون رسائل من جانب الرئيس دونالد ترامب وأمريكا.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عبد اللهيان.
 
وقال عبد اللهيان: "حتى أن شخصا مثل ابن سلمان يؤدي الدور في هذه الأيام عبر قنوات ذات صلة".

وتابع بأن "قسما من هذه الأنشطة تتولاها السعودية والإمارات، حتى أن محمد بن سلمان، وفي ذروة العداء والسلوكيات غير المالوفة، يؤدي الدور في نقل هذه الرسائل عبر دول في المنطقة، إذ يعتبر ابن سلمان أن الأمريكيين جادون، ومن الجيد أن يتفاوض الإيرانيون معهم".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers