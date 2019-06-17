Responsive image

21º

18
يونيو

الثلاثاء

26º

18
يونيو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 الباليستي على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة بنجران
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الروسية: قرار واشنطن ارسال قوات اضافية للشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: على واشنطن أن تتخلى عن خطط تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة إن كانت تريد تجنب حرب مع إيران
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: القرار الأميركي بإرسال مزيد من القوات الى الشرق الأوسط استفزاز عسكري
     منذ 2 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: نعول على ألا تصل التطورات المتعلقة بحادث الناقلات إلى مرحلة ساخنة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

احتجاجًا على المخطط الصهيوني.. أهالي الجولان المحتل يُعلنون الإضراب

منذ يوم
عدد القراءات: 524
احتجاجًا على المخطط الصهيوني.. أهالي الجولان المحتل يُعلنون الإضراب

بدء أهالي الجولان السوري المحتل، تنظيم إضراب عام اليوم الثلاثاء، ضد المخطط الاستيطاني الجديد لكيان الاحتلال.

وحسب الأهالي فإن المخطط الاستيطاني يتضمن تركيب مراوح هوائية كبيرة على أراضيهم الزراعية وذلك في كل مرافق الحياة العامة بقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية.

وحسب سكان الجولان المُحتل فإن حجة تركيب المراوح والتوربينات ما هي إلا مراوغة، لمُصادرة  أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية وتهجير السكان من منازلهم وأراضيهم بسبب الآثار التي سيتركها هذا المخطط.
ومن جانبه قال الأسير المحرر الشيخ "سليمان المقت": إعلان هذا الإضراب الوطني يأتي عقب اجتماع ضم مشايخ الجولان بقرية مسعدة الليلة الماضية للتأكيد على التمسك بالهوية العربية السورية لأهالي الجولان وأن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سورية وسيعود إلى كنف السيادة الوطنية السورية مهما طال ليل الاحتلال.

 كما أكد خلال اتصال هاتفي مع مكتب سانا بالقنيطرة، على أن أهالي الجولان من خلال هذا الإضراب يُعلنون رفضهم لكل ممارسات سلطات الاحتلال بحقهم وآخرها محاولة إقامة ما يسمى بالانتخابات المحلية ومخطط التوربينات.

 يُجدر الإشارة إلى أن المخطط سيقلل من المساحات المزروعة وستكون ذريعة إضافية لمصادرة المزيد من المساحات المزروعة من قبل قوات الاحتلال.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers