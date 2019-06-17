احتجاجًا على المخطط الصهيوني.. أهالي الجولان المحتل يُعلنون الإضراب

بدء أهالي الجولان السوري المحتل، تنظيم إضراب عام اليوم الثلاثاء، ضد المخطط الاستيطاني الجديد لكيان الاحتلال.

وحسب الأهالي فإن المخطط الاستيطاني يتضمن تركيب مراوح هوائية كبيرة على أراضيهم الزراعية وذلك في كل مرافق الحياة العامة بقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية.

وحسب سكان الجولان المُحتل فإن حجة تركيب المراوح والتوربينات ما هي إلا مراوغة، لمُصادرة أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية وتهجير السكان من منازلهم وأراضيهم بسبب الآثار التي سيتركها هذا المخطط.

ومن جانبه قال الأسير المحرر الشيخ "سليمان المقت": إعلان هذا الإضراب الوطني يأتي عقب اجتماع ضم مشايخ الجولان بقرية مسعدة الليلة الماضية للتأكيد على التمسك بالهوية العربية السورية لأهالي الجولان وأن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سورية وسيعود إلى كنف السيادة الوطنية السورية مهما طال ليل الاحتلال.

كما أكد خلال اتصال هاتفي مع مكتب سانا بالقنيطرة، على أن أهالي الجولان من خلال هذا الإضراب يُعلنون رفضهم لكل ممارسات سلطات الاحتلال بحقهم وآخرها محاولة إقامة ما يسمى بالانتخابات المحلية ومخطط التوربينات.

يُجدر الإشارة إلى أن المخطط سيقلل من المساحات المزروعة وستكون ذريعة إضافية لمصادرة المزيد من المساحات المزروعة من قبل قوات الاحتلال.