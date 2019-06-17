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للمُطالبة بتسليم السُلطة لمدنيين.. مظاهرات ليلية بعدة أحياء بالخرطوم

منذ يوم
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للمُطالبة بتسليم السُلطة لمدنيين.. مظاهرات ليلية بعدة أحياء بالخرطوم

خرجت العديد من المظاهرات الليلية في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة الجبرية ورفض المجلس العسكري، ودعوة العسكر إلى تسليم السلطة إلى المدنيين.

جاء ذلك حسب إفادة شهود عيان خلال تصريحات لوكالة الأناضول، أكدوا على خروج، خروج المئات في حي الصحافة غرب الخرطوم، وحي ود نوباوي بأم درمان، مُرددين شعارات "لن نتراجع.. نقاوم لا نساوم".

وكان تحالف الحرية والتغيير قد اشترط للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابساتها.

يُجدر الإشارة إلى أن الحراك السوداني مُستمر، برغم التعنت الواضح من قبل عسكر السودان للقضاء على الثور السودانية بدعم مصري إماراتي، لتكرار سيناريو الثورة المصرية.

 

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