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وزارة الإعلام الأرتيرية: البشير متورط في محاولة اغتيال مُبارك

منذ يوم
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وزارة الإعلام الأرتيرية: البشير متورط في محاولة اغتيال مُبارك

كشفت وزارة الإعلام الأرتيرية، عن محاولة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" اغتيال رئيس عربي قبل سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية، اتهمت فيه نظام البشير بمحاولة اغتيال الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، مُشيرة إلى أن البشير اتبع سياسة إقليمية متهورة بثت الفتنة في المنطقة وتسببت في أضرار بالغة بالسودان ووحدته.

وأضاف البيان: النظام المخلوع في السودان سعى إلى تثبيت نظام فاسد عمل على إيواء الإرهابيين، وتورط في محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا أثناء قمة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1995.

كما أوضح البيان أن النظام السوداني البائد جعل منها نقطة انطلاق للتحالفات الإقليمية المدمرة في تأجيج النزاعات الإقليمية وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.
واختتم الوزارة الأرتيرية بيانها مؤكدة على أن نظام البشير ساهم في إدامة المشاكل في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق وغيرها من المناطق وإدارتها على نطاق صغير، ودفع جنوب السودان إلى اختيار الانفصال وخلق حالة من التوتر المتكرر.

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