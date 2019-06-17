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البعثة الأممية بليبيا تُرحب بُمبادرة السراج

منذ يوم
عدد القراءات: 413
البعثة الأممية بليبيا تُرحب بُمبادرة السراج

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، على ترحيبها بالمبادرة التي أعلن عنها رئيس حكومة الوفاق "فائز السراج" يوم أمس الأحد.

ونشرت البعثة على صفحتها بالفيس بوك ترحيبها بالمبادرة، واصفين إيها بالبناءة التي تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وأضافت البعثة: نرحب بأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسة الفاعلة في ليبيا، مُعربة عن استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لكل الأطراف، في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة، نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار.

يُجدر الإشارة إلى أن السراج كان قد أعلن عن مُبادرة من سبع نقاط هي، 

1_ أن يتم عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي.

2_ الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.
3_ اعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدمة من اللجنة القانونية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات ثم إحالتها الى المفوضية العليا للانتخابات. 

4_ دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، كما سيدعو الملتقى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.

5_ تشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة من المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في كافة المناطق.

6_ الاتفاق من خلال الملتقى على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا. 

7_ ينبثق عن الملتقى هيئة عليا للمصالحة الوطنية تقوم بالإشراف والمتابعة لملف المصالحة الوطنية، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو العام، وجبر الضرر باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

 

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