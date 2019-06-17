تحالف الفتح يعلن عن قلقه بعد استهداف المنطقة الخضراء

أعلن تحالف الفتح العراقي ، أمس الأحد 16 يونيو ، في بيان له ، عن قلقه من استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية في الأيام القليلة الماضية بصواريخ الهاوان.

وفيما يلي نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

يتابع تحالف الفتح بقلق بالغ إطلاق عدد من الهاونات والصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية في الأيام القليلة الماضية ونعتقد بناء على مايتوفر من معطيات ان هنالك إياد مجرمة عابثة لاتريد الخير للعراق وشعبه تقف خلف إطلاق هذه المقذوفات من اجل خلط الأوراق والتأثير على الواقع الأمني المستتب ولرفع مستوى التوتر في المنطقة

وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذه الاعمال الإجرامية فاننا نقف مع الحكومة واجهزتها الأمنية لملاحقة الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم

وسيبقى العراق آمناً بحشده وقواته المسلحة واجهزته الأمنية ووعي الشعب وتوجيهات المرجعية الدينية.

تحالف الفتح

بغداد / ١٦ حزيران ٢٠١٩