Responsive image

22º

18
يونيو

الثلاثاء

26º

18
يونيو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • حميدتي: الوضع تحت السيطرة في السودان وسنشكل حكومة بشكل سريع جدا من اجل تنظيم انتخابات حرة
     منذ 20 دقيقة
  • حميدتي: المجلس العسكري السوداني موافق على تشكيل حكومة تكنوقراط أوحكومة مستقلين ومهمة الجيش حماية البلاد
     منذ 41 دقيقة
  • القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 الباليستي على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة بنجران
     منذ 3 ساعة
  • الخارجية الروسية: قرار واشنطن ارسال قوات اضافية للشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا
     منذ 3 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب
     منذ 3 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: على واشنطن أن تتخلى عن خطط تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة إن كانت تريد تجنب حرب مع إيران
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع مهندس باسيوط بسبب السرعة الزائده لطفل نائبة برلمانية

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 360
مصرع مهندس باسيوط بسبب السرعة الزائده لطفل نائبة برلمانية

لقي مهندس زراعي بمحافظة أسيوط، أثناء مروره بالطريق العام أمام أحد المطاعم بدائرة مركز شرطة "أبو تيج"، بعد أن صدمته سياره يقودها طفل يبلغ 15 عاما ، مملوكة لنائبة برلمانية بمجلس النواب.


وألقت الشرطة القبض على الطفل (15 عاماً)، والذي كان يقود بسرعة جنونية سيارة تابعة للنائبة "سهير الحادي" عن دائرة مركز "أبو تيج"، بعد أن وثقت كاميرات مراقبة، لحظة دهس السيارة للمهندس الزراعي "أحمد صلاح".

وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تمرير الحادث؛ كون السيارة مملوكة لنائبة تتمتع بالحصانة البرلمانية، ومرتكب الواقعة هو نجل النائبة. 

وأفادت التحريات التي قام بها ضباط قسم شركة "أبو تيج" أن مرتكب الواقعة هو "محمد أسامة" (15 سنة) طالب بالصف الأول الثانوي، وأنه من كان يقود السيارة، وأثناء قيادته للسيارة اختلت عجلة القيادة بيده، ولم يستطع السيطرة عليها، فصدم المهندس الزراعي متسبباً في مصرعه أثناء محاولة نقله وإسعافه.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers