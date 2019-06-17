مصرع مهندس باسيوط بسبب السرعة الزائده لطفل نائبة برلمانية

لقي مهندس زراعي بمحافظة أسيوط، أثناء مروره بالطريق العام أمام أحد المطاعم بدائرة مركز شرطة "أبو تيج"، بعد أن صدمته سياره يقودها طفل يبلغ 15 عاما ، مملوكة لنائبة برلمانية بمجلس النواب.



وألقت الشرطة القبض على الطفل (15 عاماً)، والذي كان يقود بسرعة جنونية سيارة تابعة للنائبة "سهير الحادي" عن دائرة مركز "أبو تيج"، بعد أن وثقت كاميرات مراقبة، لحظة دهس السيارة للمهندس الزراعي "أحمد صلاح".

وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تمرير الحادث؛ كون السيارة مملوكة لنائبة تتمتع بالحصانة البرلمانية، ومرتكب الواقعة هو نجل النائبة.

وأفادت التحريات التي قام بها ضباط قسم شركة "أبو تيج" أن مرتكب الواقعة هو "محمد أسامة" (15 سنة) طالب بالصف الأول الثانوي، وأنه من كان يقود السيارة، وأثناء قيادته للسيارة اختلت عجلة القيادة بيده، ولم يستطع السيطرة عليها، فصدم المهندس الزراعي متسبباً في مصرعه أثناء محاولة نقله وإسعافه.