كواليس وفاة مرسي.. التحفظ على 6 محامين داخل قاعة المحاكمة

كشف مصدر مسئول بأنه تم التحفظ على 6 محامين داخل قاعة المحكمة بمجمع محاكم طره على رأسهم المحامي خالد بدوي وأسامة الحلو وآخرين بعد انتهاء جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير".

وجاء ذلك بعد إصابة الرئيس مرسي بحالة من الإغماء إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى وفاته عقب انتهائه من كلمة للمحكمة التي سمحت له بذلك.

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