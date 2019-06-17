بالفيديو والصور .. صلاة الغائب على الرئيس مرسي بالمسجد الأقصى

أدى العشرات، بعد صلاة العشاء، الإثنين، في المسجد الأقصى، صلاة الغائب على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، الذي قتل في سجون نظام السيسي.

ونشر ناشطون، فيديو، يظهر جانبا من صلاة الغائب على مرسي.

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كما تداول ناشطون فيديو، يظهر العشرات وهم يؤدون صلاة الغائب على مرسي، أمام منزل الأسير المحرر ظافر جبارين في مدينة أم الفحم، في الأراضي المحتلة عام 1948، علما أن جبارين أطلق سراحه اليوم بعد اعتقال دام 17 سنة.

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صلاة الغائب على الرئيس #محمد_مرسي في منزل الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم المحتلة، الذي أفرج عنه اليوم بعد 17 عاما ً من الاعتقال. pic.twitter.com/C4unp1wQ6N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 17, 2019

وكان الرئيس مرسي قد حذر خلال جلسة محاكمته في السابع من مايو الماضي من تعرض حياته للخطر، لكنه لم يتمكن من توضيح مزيد من التفاصيل.