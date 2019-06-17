Responsive image

21º

18
يونيو

الثلاثاء

26º

18
يونيو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 الباليستي على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة بنجران
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الروسية: قرار واشنطن ارسال قوات اضافية للشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: على واشنطن أن تتخلى عن خطط تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة إن كانت تريد تجنب حرب مع إيران
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: القرار الأميركي بإرسال مزيد من القوات الى الشرق الأوسط استفزاز عسكري
     منذ 2 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: نعول على ألا تصل التطورات المتعلقة بحادث الناقلات إلى مرحلة ساخنة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو والصور .. صلاة الغائب على الرئيس مرسي بالمسجد الأقصى

منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 590
بالفيديو والصور .. صلاة الغائب على الرئيس مرسي بالمسجد الأقصى

أدى العشرات، بعد صلاة العشاء، الإثنين، في المسجد الأقصى، صلاة الغائب على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، الذي قتل في سجون نظام السيسي.

ونشر ناشطون، فيديو، يظهر جانبا من صلاة الغائب على مرسي.

اقرأ أيضا: علامتان ترفعان احتمالات أن يكون مرسي قد مات اغتيالا

 

كما تداول ناشطون فيديو، يظهر العشرات وهم يؤدون صلاة الغائب على مرسي، أمام منزل الأسير المحرر ظافر جبارين في مدينة أم الفحم، في الأراضي المحتلة عام 1948، علما أن جبارين أطلق سراحه اليوم بعد اعتقال دام 17 سنة.

اقرأ أيضا: كواليس وفاة مرسي.. التحفظ على 6 محامين داخل قاعة المحاكمة

 

وكان الرئيس مرسي قد حذر خلال جلسة محاكمته في السابع من مايو الماضي من تعرض حياته للخطر، لكنه لم يتمكن من توضيح مزيد من التفاصيل. 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers