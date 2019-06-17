Responsive image

21º

18
يونيو

الثلاثاء

26º

18
يونيو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 الباليستي على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة بنجران
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الروسية: قرار واشنطن ارسال قوات اضافية للشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: على واشنطن أن تتخلى عن خطط تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة إن كانت تريد تجنب حرب مع إيران
     منذ 2 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الروسي: القرار الأميركي بإرسال مزيد من القوات الى الشرق الأوسط استفزاز عسكري
     منذ 2 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: نعول على ألا تصل التطورات المتعلقة بحادث الناقلات إلى مرحلة ساخنة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

صفحة مرسي الرسمية: السيسي قتل الرئيس

منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 1084
صفحة مرسي الرسمية: السيسي قتل الرئيس

أطلقت الصفحة الرسمية، للرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي خلال محاكمته، اليوم الإثنين 17 يونيو ، هاشتاغا يتهم  الانقلابي عبد الفتاح السيسي، بقتل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية لمرسي، صورة الرئيس الراحل، مع هاشتاغ "#السيسي_قتل_الرئيس".

اقرأ أيضا: هكذا قتل السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي

وقال ناشطون إن السيسي الذي انقلب على الشرعية، وقتل الآلاف في ميداني "رابعة" و"النهضة"، من غير المستبعد أن يكون قد تخلص عمدا من مرسي.
وتفاعل ناشطون مع الهاشتاغ، قائلين إن الإهمال الصحي المتعمد، والمضايقات على الرئيس الذي اعتقل في العام 2013، هي السبب الرئيسي في وفاته، مع احتمالية أن تكون الوفاة بسبب مباشر، كـ"تسميم"، أو أساليب أخرى.

اقرأ أيضا:  محمد مرسي في المحكمة: لدي أسرار وأتعرض للقتل المتعمد

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers