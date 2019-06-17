صفحة مرسي الرسمية: السيسي قتل الرئيس

أطلقت الصفحة الرسمية، للرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي خلال محاكمته، اليوم الإثنين 17 يونيو ، هاشتاغا يتهم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، بقتل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمرسي، صورة الرئيس الراحل، مع هاشتاغ "#السيسي_قتل_الرئيس".

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وقال ناشطون إن السيسي الذي انقلب على الشرعية، وقتل الآلاف في ميداني "رابعة" و"النهضة"، من غير المستبعد أن يكون قد تخلص عمدا من مرسي.

وتفاعل ناشطون مع الهاشتاغ، قائلين إن الإهمال الصحي المتعمد، والمضايقات على الرئيس الذي اعتقل في العام 2013، هي السبب الرئيسي في وفاته، مع احتمالية أن تكون الوفاة بسبب مباشر، كـ"تسميم"، أو أساليب أخرى.

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