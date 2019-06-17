"المؤتمر الشعبي" بالسودان: وفاة مرسي تطرح العديد من التساؤلات

قدم حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، تعازيه للأمتين العربية والإسلامية في وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في بيان له ، قائلا إن الوفاة "تفتح الباب واسعا أمام الكثير من التساؤلاتك".

ودعا الحزب، مساجد السودان لإقامة صلاة الغائب على روح مرسي.

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وقال الحزب: "المؤتمر الشعبي يعزي الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، الذي انتقل الى رحاب ربه شهيدا بالمعتقل، بعد سنوات ست قضاها سجيناََ وممنوعا من حقوقه الأساسية والإنسانية".

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