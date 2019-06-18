المرزوقي ينعى مرسي ويبكيه على الهواء

اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أن الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي قد دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه، مؤكدا أن ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عن خصومه ودليل على صلابته.

وبكى المرزوقي متأثرا بوفاة مرسي، خلال مداخلة له عبر قناة "الجزيرة".



جاء ذلك في تدوينة للمرزوقي بصفحته على "فيسبوك"، ينعى فيها الرئيس المصري الأسبق الذي توفي اليوم الإثنين في المحكمة.



وقال المرزوقي إن "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وإنسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".

وأضاف أن وفاة مرسي "شهادة الى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه".



ونبّه المرزوقي أنه "إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد أمام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها امام عدالة السماء".



وتابع المرزوقي "وعند الله تجتمع الخصوم.. أما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه".