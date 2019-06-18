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"حركة الجهاد الإسلامي" تعزى الشعب المصرى فى وفاة "مرسي"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 177
"حركة الجهاد الإسلامي" تعزى الشعب المصرى فى وفاة "مرسي"

أصدرت حركة الجهاد الاسلامى بيان نعت فيه الرئيس السابق محمد مرسى , وقدمت العزاء الى الشعب المصرى واسرته

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نص البيان

بيان نعي ومواساة
صادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
قال تعالى "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة  ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضية مرضية فَادْخُلِي فِي عِبادِي  وَادْخُلِي جنتي "
        صدق الله العظيم  

تتقدم *حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين* للأمة الإسلامية عامة وللشعب المصري الشقيق خاصة ولأسرة  الدكتور / محمد مرسي على وجة الخصوص بأصدق التعازي وجميل المواساة بوفاة الرئيس المصري السابق *الدكتور / محمد مرسي* الذي قضى حياته مدافعا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني  2012 على قطاع غزة .

 نسأل الله تعالى أن يتقبله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

و انا لله و إنا اليه راجعون

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*
*الاثنين 17-6-2019*

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