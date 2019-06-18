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إيران ردًا على بن سلمان.. سياسات السعودية لم تجلب سوى الدمار

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 227
إيران ردًا على بن سلمان.. سياسات السعودية لم تجلب سوى الدمار

أعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في تعدل السعودية النهج الخاطئ الذي لم يجلب سوى الحرب والدمار إلى المنطقة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات بن سلمان التي اتهم فيها إيران بأنها هاجمت ناقلتي النفط، حيث قال "عباس موسوي" المتحدث باسم خارجية إيران: توجيه الاتهام لإيران مختلف المجالات استمرار للنهج الخاطئ السابق وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات الخاطئة للسعودية في المنطقة.

وأضاف المسئول الإيراني: السعودية ومن خلال افتقارها للإدراك الصحيح عن تطورات المنطقة تتخذ نهجا يقوم على إثارة الأزمات والتوترات وتسببت في إهدار ثروات شعبها وشعوب دول المنطقة في جيوب الأجانب.

واختتم تصريحاته مُعربًا عن  أمله في أن تعدل السعودية عن نهجها الخاطئ الذي لم يجلب سوى الحرب والدمار إلى المنطقة، مُطالبًا الرياض بضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتنتهج سياسية جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة ومن المتيقن أن إيران سترحب بهذا النهج الجديد.

 

 

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