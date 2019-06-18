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العراق.. سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 127
العراق.. سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية

أكد مصدر عسكري عراقي على أن ثلاثة صواريخ سقطوا على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال بغداد مساء أمس الاثنين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المصدر العسكري، أشار فيه إلى أن قذيفتي مورتر سقطتا على الجزء العراقي من قاعدة التاجي العسكرية مترامية الأطراف، التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية، وإن قذيفة أخرى سقطت خارجها.

وأضاف البيان: القصف لم يسفر عن سقوط إصابات، موضحًا أن صفارات الإنذار دوت في القسم الأمريكي من القاعدة خلال الواقعة، التي لم تُعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.

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