حزب دولة القانون السوداني ناعيًا مُرسي.. موته حياه لشعبه وأمته

نعى حزب "دولة القانون والتنمية" الرئيس الشهيد "محمد مُرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، مُشيرًا إلى أن موته حياة لشعبه وأمته.



جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب السوداني، ونشره الدكتور "محمد علي الجزولي" على صفحته بالفيسبوك، حيث قال البيان: ينعي حزب دولة القانون والتنمية الأمة الإسلامية وأحرار العالم الرئيس الصابر الشريف دكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا ونزيها والذي انتقل إلى ربه أمس الاثنين.

وأضاف البيان: صعدت روح الشهيد إلى بارئها بينما سقطت في المقابل ثلاثة دعاوى :

١/ سقط النظام الانقلابي في مصر الذي انقلب عليه وهو رئيس منتخب وساقه إلى السجن وهو حر وأهمله وهو مريض ومنع منه الدواء وهو يتلوى لتصعد روحه إلى السماء ويسقط السيسي سياسيا وأخلاقيا.

٢/ سقط المتآمرون مع العسكر وانقلابهم من القوى السياسية المصرية التي شاركت في الثورة ثم ساقهم ضيق الأفق وعقم الاصطفاف الأيدلوجي إلى الانقلاب على الثورة وإجهاضها فلم يجدوا من العسكر الغادرين غير التهميش والركل والحبس والتضييق.

٣/ سقطت منظمات ما يعرف بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وهي تقف بلهاء خرساء تجاه الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام المصري ولم يكتف بصب شروره على الداخل بل صدرها إلى الخارج تآمرا على ثورات الشعوب.

واختتم الجزولي بيانه مؤكدًا على أن موت الدكتور مرسي حياة لشباب مصر ليستأنف ويستكمل ثورته المجيدة الملهمة لشعوب المنطقة، داعيًا الله أن يتقبل فقيد مصر والأمة وأن يرزق شعوبنا البصيرة التي يعرفون بها الصادقين في تحرير شعوبهم والمتآمرين على حرية أوطانهم.