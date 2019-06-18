الثوري الإيراني: لدينا صواريخ باليسيتة على درجة من الدقة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ، في كلمة له بجامعة اميركبير الصناعية في طهران ، إن بلاده تمتلك صواريخ باليسيتة على "درجة من الدقة، يمكنها إصابة حاملات الطائرات في البحر" ،في إشارة إلي تهديداتها العسكرية باستهداف القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي.



وأضاف سلامي أن "تكنولوجيا الصواريخ الباليسيتة الإيرانية غيرت موازين القوى في الشرق الأوسط وعلى مستوى المنطقة وإذا استطعنا استهداف حاملات الطائرات الأميركية فهذا الأمر سيغير المعادلة العسكرية كليا".



واعتبر القائد الإيراني أن "أكبر ثغرة لدى الولايات المتحدة الأميركية هي غياب القيادة الروحية حيث نرى قيادة هذا البلد المتفاخر بيد شخص مثل ترامب الذي يفتقر للحكمة والتدبير"، وفق تعبيره.