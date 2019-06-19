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تجدد الاشتباكات بين "الوفاق" وقوات "حفتر" قرب طرابلس .. وطائرات مصرية تحلق فوق ليبيا "شاهد"

منذ حوالى ساعة
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تجدد الاشتباكات بين "الوفاق" وقوات "حفتر" قرب طرابلس .. وطائرات مصرية تحلق فوق ليبيا "شاهد"

أعلنت حكومة الوفاق الليبية اليوم الثلاثاء 18 يونيو ، أن طائراتها الحربية قصفت 3 سيارات محملة بأسلحة وذخائر تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة جندوبة قرب مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس ، حسبما أظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال المقدم بالمنطقة العسكرية الوسطى أحمد عيسى، إن "قوة استطلاع رصدت عربات محملة وأسلحة وذخائر قادمة من منطقة الجفرة وسط ليبيا، إلى معسكر الثامنة داخل مدينة غريان".


وأضاف عيسى لـ"عربي21" أن "سلاح الجو الليبي يقصف ويضرب أغلب الإمدادات من المؤمن والأسلحة والذخائر، التي تحاول قوات حفتر الدخول بها إلى محاور جنوب العاصمة".


من جانب آخر، رصد موقع "ItaMilRadar"  المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، طائرة عسكرية مصرية من طراز 130CC- فوق الأجواء الليبية، لافتا إلى أن "الطائرة المصرية تحلق في الأجواء ما بين مدينتي مصراتة وطرابلس".

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