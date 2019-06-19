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سيناتور أمريكي يبدأ إجراءات وقف بيع الأسلحة للسعودية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 196
سيناتور أمريكي يبدأ إجراءات وقف بيع الأسلحة للسعودية

قرر السيناتور الأمريكي "روبرت مينينديز"، البدء في إجراءات عرقلة خطط واشنطن لبيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 8 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريحات للسيناتور الديمقراطي خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، حيث طالب   المجلس أن يبدأ فورا بدراسة قرار لمنع بيع الصواريخ الموجهة الدقيقة للسعودية، مُشيرًا إلى أنها استخدمت الصواريخ الموجهة لقتل المدنيين الأبرياء في اليمن. 

وحسب وكالة "رويترز" فإن أعضاء مجلس الشيوخ بأن المشرعين بحثوا اليوم كيفية التصويت على القرار وموعده.

وفي سياق مُتصل يرى مؤيدو القرار إنه سيكون هناك تأييد كاف في مجلسي الكونغرس لتمرير القرار، لكن تحويله إلى القانون سيتطلب تصويت ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين لصالحه لتجاوز الفيتو المحتمل الذي من المتوقع أن يفرضه الرئيس"دونالد ترامب" على أي قرار من هذا القبيل.

يُجدر الإشارة إلى أن أعضاء الكونغرس، كانوا قد تقدموا خلال الشهر الأخيرة بـ 22 قرارا ضد بيع الأسلحة للسعودية وإعادة النظر في الصفقة بين واشنطن والرياض.

 

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