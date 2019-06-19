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تجمع المهنيين: نرفض أي تسوية تلتف على طموحات الشعب السوداني

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 116
تجمع المهنيين: نرفض أي تسوية تلتف على طموحات الشعب السوداني

أكد تجمع المهنيين السودانيين على رفضه أن يكون جزءا من أي تسوية تلتف على طموحات الشعب، أو تكون مقدمة لإعادة إنتاج الأزمات التي ثار عليها السودانيون.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع السوداني يوم أمس الثلاثاء، قال فيها: القبول بالمبادرة الإثيوبية كوساطة غير مباشرة جاء تعبيرا عن استعدادنا للتعامل إيجابا مع الحل السياسي، شرط التزامه بتحقيق الأهداف المعلنة لثورة ديسمبر وإعلان الحرية والتغيير.


وأضاف التجمع: العمل الجماهيري عبر كل أشكاله السلمية لأجل غايات ثورتنا في الحرية والسلام والعدالة، هو حق أصيل وليس مادة للمساومة، مُشيرًا إلى أن التجمع يتطلع لتصعيد النضال الجماهيري بتوسيع قواعده، وتنويع أساليبه في كل الظروف. 

وكان نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول "محمد حمدان دقلو" الشهير بـ "حميدتي"، قد أعلن أمس الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.

يُجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، كان قد وصل السودان 7 يونيو، للقيام بدور الوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. 

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