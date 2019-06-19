السودان.. تظاهرات ليلية في عدة مدن للمُطالبة بتسليم السُلطة

خرج مئات السودانيين في تظاهرات ليلية حاشدة مساء أمس الثلاثاء، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وانتشرت المظاهرات في عدة مدن بالعاصمة الخرطوم من ضمنها: حيي الصحافة والكلالكة، وأحياء ود نوباوي، وود أورو، وود البنا، والثورة، والعرضة، بمدينة أم درمان غرب العاصمة.

وحسب شهود عيان في تصريحات لوكالة الأناضول: فإن المتظاهرين رفعوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ورافضة لمجزرة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس الثلاثاء، والذي أعلن فيها اعتزام تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية بأقصى سرعة، إلى حين إجراء انتخابات.

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