السنوسي: مُرسي مات شهيدًا وسيبقى رمزًا حيًا للديمقراطية

أدى الآلاف بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم أمس الثلاثاء، صلاة الغائب على الرئيس "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وكان رئيس حزب دولة القانون الدكتور "محمد علي الجزولي"، قد دعا عبر صفحته على الفيس بوك، جموع السودانيين للمشاركة في صلاة الغائب عقب صلاة المغرب يوم أمس بمسجد "السيدة سنوهوري".

وعقب الصلاة تحدث القيادي بحزب المؤتمر الشعبي "إبراهيم السنوسي" قائلاً: مرسي مات شهيدا وسيبقى رمزا حيا للديمقراطية ولعنة على من قتلوه، مؤكدًا على أن الرئيس الشهيد لم تغره السلطة مثلما غرت الطغاة المستبدين، وجريمته أنه جاء للحكم بالديمقراطية.



واختتم السنوسي تصريحاته قائلاً: يظنون أن موت محمد مرسي سيصيب الإخوان بالإحباط، وهم لا يعرفون قيمة الشهادة وما تفعله في نفوس المؤمنين، مُشيرًا إلى أن ديمقراطية محمد مرسي لم تشهدها مصر منذ عهد الفراعنة.

يُجدر الإشارة إلى أن صلاة الغائب شارك فيها عدد من رموز التيار الإسلامي والقيادات السياسية على رأسهم الجزولي، الذي أشار إلى أنهم سيقيمون صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق في مساجد العاصمة السودانية عقب صلاة الجمعة القادمة.

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