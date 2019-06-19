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إصابة شخصين جراء سقوط صاروخ على شركة نفط أجنبية بـ"العراق"

منذ 7 ساعة
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إصابة شخصين جراء سقوط صاروخ على شركة نفط أجنبية بـ"العراق"

سقط صاروخ على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة جنوب العراق، منذ قليل، ما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين.

جاء ذلك حسب ما ذكرته وكالة "سكاي نيوز"، التي أشارت إلى أن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل"، وهى المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.
يأتى الهجوم عقب ساعات 
يُجدر الإشارة إلى أن من الجيش العراقي كان قد أصدر بيانًا أمس الاثنين، اكد فيه على أن أصاروخا سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل بشمال البلاد.

 

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