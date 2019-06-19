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محققة أممية: توصلنا لأدلة بمقتل خاشقجي تورط بن سلمان

منذ 2 ساعة
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محققة أممية: توصلنا لأدلة بمقتل خاشقجي تورط بن سلمان

كشفت أجنيس كالامارد المحققة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 19 يونيو ، عن أن فريق تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسؤولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وطالبت المحققة السعودية، بالإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته.

في حين طالبت بتعليق محاكمة 11 متهما في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، ولكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

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