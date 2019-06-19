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الوفاق تسيطر على أجزاء من مطار طرابلس الدولي

منذ حوالى ساعة
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الوفاق تسيطر على أجزاء من مطار طرابلس الدولي

أعلنت حكومة الوفاق الليبية ، اليوم الأربعاء 19 يونيو ، إنها سيطرت على أجزاء واسعة من مطار طرابلس الدولي، جنوبي العاصمة، بعد اقتحامه من ثلاثة محاور والاشتباك مع قوات اللواء المنشق خليفة حفتر.


وقال القيادي بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عبد الرازق الشيباني، أن طائرات سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق شنت ست غارات جوية على مواقع قوات حفتر داخل مطار طرابلس.

وأضاف أن قوات الوفاق "استولت على عدة آليات عسكرية واعتقلت مجموعة من قوات حفتر، ودمرت عربات تايغر وسيارات تحمل أسلحة متوسطة ومدافع". حسب ما نقلته عربي 21".

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