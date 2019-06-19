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السعودية والبحرين حضرتا مؤتمرا سريا بواشنطن لدعم ورشة المنامة

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 92
السعودية والبحرين حضرتا مؤتمرا سريا بواشنطن لدعم ورشة المنامة

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها، إن مسؤولين سعوديين وبحرينيين حضروا مؤتمرا سريا مطلع الشهر الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف بحث سبل إنجاح ورشة المنامة المزعم عقدها بعد أيام.

وقالت :أن مؤتمر "اللجنة اليهودية الأميركية" (AJC) لهذا العام، الذي انعقد في واشنطن بين 3 و4 يونيو الجاري، حضره وفد دبلوماسي بحريني سعودي رفيع المستوى، لبحث مسار التطبيع.


وأضافت ، إن المشاركة السعودية في هذا المؤتمر تحت عباءة البحرين تعد نموذجاً لاستخدام نظام الرياض للمنامة واجهة لانخراطها في العلاقات مع تل أبيب ولدورها في "صفقة القرن".


ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله، إنالورشة ستصدر قراراً بالموافقة على تأسيس هيئة تنفيذية لصفقة القرن يكون مقرها في المنامة بشكل رسمي، على أن تعقد من الآن فصاعداً كل المؤتمرات والورش المتعلقة بهذه الصفقة في البحرين.

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