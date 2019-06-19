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المؤتمر القومي – الإسلامي يعزى فى وفاة الرئيس محمد مرسي

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 830
المؤتمر القومي – الإسلامي يعزى فى وفاة الرئيس محمد مرسي

قدم المؤتمر القومي – الإسلامي  تعازيه الى الشعب المصرى وأسرة الرئيس الاسبق د. محمد مرسى

جائ ذلك فى بيان نشر امس قال فيه المنسق العام خالد السفيانى : تلقينا في المؤتمر القومي – الإسلامي النبأ الفاجع بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسكتة القلبية في أثناء محاكمته. وإني باسمي الشخصي،  وبصفتي المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي، أسجل للراحل الكبير، بهذه المناسبة الحزينة، الخطاب الشجاع الذي ألقاه لدعم المقاومة الفلسطينية في حرب العدوان على قطاع غزة عام 2012، وإرساله رئيس الوزراء المصري وحضه للجامعة العربية للتوجه إلى قطاع غزة تحت نيران القصف، تأكيداً للدعم المصري والعربي للمقاومة.

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 واضاف "السفيانى " وإني إذ أتوجه إلى أسرته الكريمة، وأخوانه، وأحبائه، والشعب المصري بالتعزية والمشاركة في المصاب الجلل، أسأل الله تبارك وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويتقبله شهيداً قضى في سجنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأكمل المنسق العام :  وختاماً أتمنى أن يكرم الراحل الكبير، كما يليق به، بالدعوة إلى المصالحة، والوحدة، والعفو العام، ولأم الجراح، وهذا أمل الأمة العربية والإسلامية بمصر العظيمة

يذكر ان حزب الاستقلال عضو مؤسس فى المؤتمر القومي – الإسلامي 

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر القومي – الإسلامي
  الرباط  في 18-6-2019
تلقينا في المؤتمر القومي – الإسلامي النبأ الفاجع بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسكتة القلبية في أثناء محاكمته. وإني باسمي الشخصي،  وبصفتي المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي، أسجل للراحل الكبير، بهذه المناسبة الحزينة، الخطاب الشجاع الذي ألقاه لدعم المقاومة الفلسطينية في حرب العدوان على قطاع غزة عام 2012، وإرساله رئيس الوزراء المصري وحضه للجامعة العربية للتوجه إلى قطاع غزة تحت نيران القصف، تأكيداً للدعم المصري والعربي للمقاومة.
وإني إذ أتوجه إلى أسرته الكريمة، وأخوانه، وأحبائه، والشعب المصري بالتعزية والمشاركة في المصاب الجلل، أسأل الله تبارك وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويتقبله شهيداً قضى في سجنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وختاماً أتمنى أن يكرم الراحل الكبير، كما يليق به، بالدعوة إلى المصالحة، والوحدة، والعفو العام، ولأم الجراح، وهذا أمل الأمة العربية والإسلامية بمصر العظيمة.
                                           المنسق العام للمؤتمر القومي - الإسلامي
                                                   خالد السفياني

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