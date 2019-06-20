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استهداف محطه كهرباء في "جيزان السعودية" بصاروخ كروز يمنى

منذ 3 ساعة
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استهداف محطه كهرباء في "جيزان السعودية" بصاروخ كروز يمنى

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة  اليمنية ( التابعة لانصار الله - الحوثنيين ) العميد يحيى سريع،  إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز اليوم، على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان ,وأصاب هدفة بدقة عالية .

واضاف " يحيى سريع"  أنهُ لاتزال هناك مفاجآت كبيره قادمه ,وسنقصف مواقع اكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه.

ويذكر أن هذه العملية النوعية تأتى بعد سبعة أيام من قصف القوة الصاروخية للحوثيين برج المراقبة بمطار أبها في عسير بصاروخ كروز أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة وإيقاف الملاحة الجوية في المطار .

ورأن القوة الصاروخية استهدفت  يوم   3 من ديسمبر2017، مفاعل براكة النووي في أبوظبي بالإمارات بصاروخ من الطراز عينة وأصاب هدفة بدقة عالية.

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