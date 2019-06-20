شقيق المهندس قتيل اسيوط يطالب بسرعة القبض على نجل البرلمانية القاتل

طالب "مصطفى صلاح" - رجل الأعمال وشقيق المهندس "أحمد صلاح" الذي توفي إثر دهسه بسيارة النائبة البرلمانية "سهير الحادي" - بالتدخل لأخذ حق شقيقه بالقانون ومحاسبة الجاني الحقيقي.

يأتي هذا بعد قيام طالب بالصف الأول الثانوي ويدعى "محمد أسامة" (14 عاماً)، نجل النائبة "سهير الحادي" النائبة بالبرلمان عن مركز "أبو تيج" التابع لمحافظة أسيوط اثناء سباق مع عدد من الشباب بسيارتها على الطريق السريع، بدهس المهندس "أحمد صلاح".



وقال "مصطفى صلاح محمد" - شقيق الضحية -: إنه فوجئ بإبلاغ الأهالي بإصابة شقيقه، ولم يكن يعلم أنه توفي في حادث.

وتابع: "فجعتنا مصيبة وفاة أخي، ولكن ما زاد الأمر مرارة هو أن يكون شقيقي ضحية شاب متهور صغير السن يأخذ الطريق السريع مكاناً لممارسة الأكروبات بسيارة والدته ويُسابق أصدقاءه دون اعتبار لوقوع ضحايا أو أخطاء جسيمة على الكثير من الناس"، متسائلاً عن تأخر أمر الضبط والإحضار للمتهم أكثر من يومين من وقت الحادث.



وأفاد الطفل "محمد" - نجل المجني عليه -: إن ابن النائبة مشهور عنه تلك الأفعال، وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بسيارته و"يُخمّس" بها أمريكاني على الطريق، وجميع أفراد المدينة والكافيتريات يعلمون تصرفاته، ويقومون بتحذير الأهالي من تهوره وقيادته المجنونة، مطالباً بسرعة تسليم المتهم لينال عقابه.

يذكر أنه بعد الحادثة تقدَّم سائق النائبة ويدعى "أسامة شندي"، مقيم بالعزبة المستجدة ببندر أبو تيج بدائرة القسم، واعترف بأنه هو من ارتكب الواقعة، وأن نجل النائبة كان يجلس بجواره ولا علاقة له بالحادث، وأنه لاذ بالفرار فور وقوع الحادث؛ خشية بطش الأهالي به.

لكن مع مرور عدة ساعات تراجع السائق عن أقواله خاصة بعد علمه بوفاة المهندس، وتم التحفظ عليه بقسم الشرطة؛ لإدلائه بأقواله.

اقرأ أيضا: مصرع مهندس باسيوط بسبب السرعة الزائده لطفل نائبة برلمانية