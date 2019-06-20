جامعة سعودية تطرد أكاديمياً باكستانياً.. لوصفه "السيسي" بالقاتل

طردت جامعة الملك خالد بالسعودية، أمس الثلاثاء 18 يونيو ، أحد أعضاء هيئتها التدريسية، باكستاني الجنسية، بعدما كتب تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصف فيها عبدالفتاح السيسي بالقاتل ، تعليق علي وفاة الرئيس محمد مرسي في قاعة المحكمة يوم الإثنين.

ونشر الأستاذ الجامعي "نوشر خان" على وسم #محمد_مرسي صورة قائد الانقلاب العسكري في مصر "عبد الفتاح السيسي" بصحبة كل من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد"، وملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، وعلق عليها بقوله: "السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين"، ثم حذفها مباشرة.

وقال المتحدث باسم الجامعة: "إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة؛ للتحقيق معه".