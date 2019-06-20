ممُثلي 4 دول عربية التقوا ببرلمانين صهاينة خلال مؤتمر بـ"أنقرة"

التقى عددا من أعضاء الكنيست الصهيوني، بممثلي أربع دول عربية في مؤتمر الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالعاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك حسب إفادة القناة السابعة الصهيونية، التي أشارت إلى أن عضوي الكنيست "رام بن براك" و"باتين مولا"، التقوا بممثلين من المغرب والجزائر والأردن والسلطة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي، وناقشوا سبل مكافحة الإرهاب، وضرورة توسيع التعاون في هذا المجال.

ومن جانبه أكد بن براك على أن إسرائيل ستكون سعيدة لتبادل معرفتها وخبرتها في مكافحة الإرهاب، بينما أوضح مول أن بلاده تمد يدها للسلام، مُشيرًا إلى وجود مصلحة مشتركة في محاربة المنظمات المتطرفة، حسب وصفه.

وتحت عنوان "العلاقة بين الحركات السكانية والأمن" يستمر اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على مدار يومين متتاليين.

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