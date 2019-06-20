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أنصار الله تُعلن استهداف محطة كهرباء بمنطقة "جيزان" السعودية

منذ 3 ساعة
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أنصار الله تُعلن استهداف محطة كهرباء بمنطقة "جيزان" السعودية

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، على أن قواتها الصاروخية قصفت مساء أمس الأربعاء، محطة كهرباء في منطقة جازان جنوب السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن "يحيى سريع" المتحدث باسم قوات الحوثيين   قال فيه: القوة الصاروخية أطلقت صاروخ كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان وقد أصاب هدفه بدقة عالية.
وأضاف البيان: هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم التحالف السعودي الإماراتي واصفًا إياه بـ"العدوان".

كما توعد سريع بوجود مفاجآت كبيره قادمة بالنسبة للرياض ، مُشيرًا إلى أن العمليات الجديدة ستستهدف مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه.

يُجدر الإشارة إلى أن الرياض تقود منذ مارس 2015 تحالف ضد اليمن وشعبه، بزعم استهداف الحوثيين، في الوقت الذي راح الآلاف ضحايا لقصف التحالف لبعض المدن اليمنية.

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