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البحرين توافق على حضور صحفيين صهاينة لتغطية المؤتمر

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 212
البحرين توافق على حضور صحفيين صهاينة لتغطية المؤتمر

قررت الحكومة البحرانية منح تصاريح لوسائل إعلام الكيان الصهيوني، لتغطية "مؤتمر البحرين"، المقرر عقده يومي 25 و26 يونيو الجاري.

جاء ذلك في تغريدة للصحفي الصهيوني "باراك رافيد"، على حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: مملكة البحرين سمحت للصحفيين من 6 وسائل إعلامية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل؛ من أجل تغطية مؤتمر "من السلام إلى الازدهار" في المنامة، الذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.

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وفي تغريدة أخرى قال رافيد: هذا إنجاز كبير لفريق السلام في البيت الأبيض بقيادة جاريد كوشنر الذي كان يعمل طوال السنوات الماضية لتطبيع العلاقات تدريجيا بين إسرائيل ودول الخليج الفارسي.

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