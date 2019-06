البحرين توافق على حضور صحفيين صهاينة لتغطية المؤتمر

قررت الحكومة البحرانية منح تصاريح لوسائل إعلام الكيان الصهيوني، لتغطية "مؤتمر البحرين"، المقرر عقده يومي 25 و26 يونيو الجاري.

جاء ذلك في تغريدة للصحفي الصهيوني "باراك رافيد"، على حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: مملكة البحرين سمحت للصحفيين من 6 وسائل إعلامية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل؛ من أجل تغطية مؤتمر "من السلام إلى الازدهار" في المنامة، الذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.

BREAKING: The Kingdom of Bahrain has allowed journalists from six different Israeli media outlets to enter the country next week in order to cover the "Peace to Prosperity" conference in Manama which will launch the economic part of the Trump administration's peace plan