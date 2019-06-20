البحرين توافق على حضور صحفيين صهاينة لتغطية المؤتمر

قررت الحكومة البحرانية منح تصاريح لوسائل إعلام الكيان الصهيوني، لتغطية "مؤتمر البحرين"، المقرر عقده يومي 25 و26 يونيو الجاري.

جاء ذلك في تغريدة للصحفي الصهيوني "باراك رافيد"، على حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: مملكة البحرين سمحت للصحفيين من 6 وسائل إعلامية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل؛ من أجل تغطية مؤتمر "من السلام إلى الازدهار" في المنامة، الذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.

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BREAKING: The Kingdom of Bahrain has allowed journalists from six different Israeli media outlets to enter the country next week in order to cover the "Peace to Prosperity" conference in Manama which will launch the economic part of the Trump administration's peace plan — Barak Ravid (@BarakRavid) ١٩ يونيو ٢٠١٩

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وفي تغريدة أخرى قال رافيد: هذا إنجاز كبير لفريق السلام في البيت الأبيض بقيادة جاريد كوشنر الذي كان يعمل طوال السنوات الماضية لتطبيع العلاقات تدريجيا بين إسرائيل ودول الخليج الفارسي.

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This is a major achievement for the White House "Peace team" led by Jared Kushner that was working for the last to years on gradually normalizing relations between Israel and the Gulf states — Barak Ravid (@BarakRavid) ١٩ يونيو ٢٠١٩

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