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الجنائية الدولية تُطالب السودان بتسليم البشير أو محاكمته

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 185
الجنائية الدولية تُطالب السودان بتسليم البشير أو محاكمته

دعت "فاتو بنسودا" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الأربعاء، السلطات السودانية إلى ضرورة الإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أو محاكمته بالخرطوم، بسبب الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غرب السودان.

جاء ذلك في تصريحات لبنسودا خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان، حيث أبلغت المدعية العامة أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل جدًا حوارًا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير.

وأضافت: مع دعم من هذا مجلس الأمن أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدًا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد.

يُجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، كانت قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

 

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