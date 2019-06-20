بعد تصريحاته عن فض الإعتصام.. إعفاء النائب العام السوداني من منصبه

أفادت قناة الجزيرة ، اليوم الخميس 20 يونيو ، إن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود أعفي من منصبه، جاء ذلك عقب تصريحات له بشأن فض اعتصام الخرطوم الدموي.

وكان النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد جاء ذلك في مؤتمر صحفي رد على تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام.

وحملت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام.

وتابع أحمد: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا".