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هيئة مغربية تدعو لعدم المشاركة بورشة البحرين

منذ 3 يوم
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هيئة مغربية تدعو لعدم المشاركة بورشة البحرين

أكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، رفضها بشدة مشاركة المغرب في مؤتمر المنامة وجلوسه المباشر مع الكيان الصهيوني المجرم المنتهك لكل الأعراف والمواثيق.
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ودعت الهيئة في بيانٍ لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، المغرب للاصطفاف إلى جانب الدول العربية التي رفضت أن تكون إلى جانب أمريكا في مساعيها لتنزيل الصفقة المشبوهة، واصفة المشاركة بأنها تزكية لجرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين .

وقالت إنها تتابع بقلق كبير واهتمام متزايد الأخبار المتداولة في العديد من المنابر الإعلامية عن مشاركة المغرب بورشة البحرين في 25 و26 يونيو الجاري إلى جانب كل من مصر والأردن.

وحذرت بأن الورشة تأتي في إطار تنزيل بنود ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي رفضها الفلسطينيون وأحرار العالم وأجمع المغاربة في مناسبات عديدة على استنكارها لما تمثله من إجهاز مباشر على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني.
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وشددت على رفضها القاطع لصفقة القرن التي تروم الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال وتبعاته.

وثمنت موقف جميع القوى الفلسطينية التي عبرت عن رفضها للصفقة؛ لما تشكله من اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ومسيرته لاسترداد حقوقه المشروعة.

ودعت الشعب المغربي إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية التي دعت لها هيئات وطنية وإسلامية يوم الأحد 23 يونيو الجاري بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا.

وأكدت استعدادها الدائم للانخراط في جميع المحطات الرافضة للصفقة وجميع الخطوات التطبيعية مع الكيان الصهيوني.

ومن المقرر أن تعقد ورشة بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها واشنطن، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لصفقة ترامب وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية.

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