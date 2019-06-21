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"بالفيديو": الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم للجمعة الـ18 والأمن يقمعها

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 749
"بالفيديو": الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم للجمعة الـ18 والأمن يقمعها

خرجت مسيرات حاشدة في الجزائر، اليوم 21 ، للجمعة الـ18 على التوالي، لتأكيد مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفي مقدمتها رحيل رموز نظام بوتفليقة ومن بينهم رئيس المرحلة الانتقالية.
و تدفق المئات من الجزائريين نحو ساحة البريد المركزي لبدء احتجاجهم، رافعين الأعلام الأمازيغية والوطنية ولافتات تطالب برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ونور الدين بدوي ، فيما لجأت السلطات الأمنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما سبب حالة من الارتكاب واختناقات بالجملة في صفوفهم.
 

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وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد فرضت مصالح الأمن طوقا على العاصمة ككل جمعة، ما تسبب في اختناق حركة المرور على مستوى مداخل الولاية.

ويأتي حراك الجمعة بعد إيداع عدد من كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة الحبس المؤقت، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال وعمارة بن يونس، وغيرهم.

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