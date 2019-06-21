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":شاهد".. احتجاجات بالأردن ضد قتل مرسي وورشة البحرين

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1180
":شاهد".. احتجاجات بالأردن ضد قتل مرسي وورشة البحرين

احتج آلاف الأردنيين الغاضبين اليوم الجمعة 21 يونيو ، في مسيرة وسط العاصمة عمان، رافضين خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن"، والمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية ، هاتفين "حكم العسكر باطل"، "محمد مرسي يا شهيد جيك راجع من جديد"، "علي الصوت من عمان.. مرسي حبيب الرحمن".


 وبث المحتجون خطابات للرئيس المصري الراحل محمد مرسي وهو يتحدث عن فلسطين والقدس.

وجاءت المسيرة بتنظيم من الحركة الإسلامية، وفعاليات شعبية حملت عنوان "لا للتطبيع وبيع الأوطان"، وهتف المحتجون رافعين صورا للقدس وأعلام فلسطين "تسقط وادي عربة"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، "لن نخضع للأمريكان"، "شعب الأردن وفلسطين برفض صفقة البحرين"، "عمر الأردن ما بنسى أنه وصي على الأقصى"، في إشارة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وأدى المشاركون صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد قراءة الفاتحة على روحه وعلى شهداء فلسطين، واصفين مرسي بـ"شهيد فلسطين".

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