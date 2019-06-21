منظمات حقوقية تدعو الدول لتعليق مشاركتها بورشة البحرين

دعت 16 منظمة حقوقية في بيان مشترك لهم، الجمعة 21 يونيو ، المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى "رفض كافة الجهود التي تسعي امريكا من خلال عقد "السلام نحو الازدهار" في البحرين و التي تضحي بحقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليا، ومنها حق تقرير المصير والحق في العدالة والمساواة"،مشدّدين على ضرورة أن "تستند أي عملية سلام مشروعة إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة".

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واعتبروا، ورشة البحرين جزءا من خطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بـ "صفقة القرن".

وقالوا:" رغم أن تفاصيل خطة السلام لم تُعلن بعد، إلا أن النمط المقلق لسياسات الإدارة الأمريكية الحالية نحو الأرض الفلسطينية المحتلة ينذر بما ستتضمنه الخطة، وينبأ بأنها ستدعم بالأساس دعم الجانب الإسرائيلي على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووضع حد للاحتلال المطول وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".



كما طالبوا الدول العربية بأن "يتجاوز دعمها للحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية الكلمات والخطب الرنانة، ويمتد للممارسة الفعلية، من خلال ضمان مشاركة الفلسطينيين، وإعمال الحقوق الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والحرص على وقف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاحتلال الصهيوني.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي – جامعة القدس، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

كما وقّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، والمركز الليبي لحرية الصحافة، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان (ليبيا)، وحقوقيون بلا قيود (ليبيا)، وشبكة مدافعات (ليبيا).