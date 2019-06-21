"بالفيديو": الجزائريون يهتفون: "السيسي عدو الله"

هتف آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة 21 يونيو الـ18 للحراك، ضد عبد الفتاح السيسي، مرددين تاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله و السيسي عدو الله ".



ورفع المحتجيين صور الرئيس الراحل محمد مرسي خلال تظاهراتهم الأسبوعية.

ومثل باقي الدول العربية، تلقى الشارع الجزائري والطبقة السياسية والإعلامية خبر الوفاة الغامضة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بصدمة كبيرة، غطت في الساعات الأولى من إعلان الخبر، على أحداث ومعارك الحراك الجزائري نفسه.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالخبر وبمشاعر الغضب بعد إعلان الوفاة الغامضة، والطريقة التي أمضى فيها أول رئيس مدني منتخب في مصر سنوات عمره الأخيرة مسجونا في ظروف قاسية.