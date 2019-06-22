Responsive image

21º

24
يونيو

الإثنين

26º

24
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • المنتخب الجزائري يتقدم بهدفين علي كينيا في الشوط الأول
     منذ 8 ساعة
  • وسائل إعلام سعودية: قتيل و 7 جرحى بهجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة على مواقف سيارات بمطار أبها
     منذ 8 ساعة
  • ن علي يلدريم يعلن فوز منافسه أكرم إمام أوغلو بمنصب رئاسة بلدية اسطنبول
     منذ 9 ساعة
  • عبدالله نجل الرئيس الراجل محمد مرسي: أدعو الشعب المصري إلى الوحدة في مواجهة النظام المسؤول عن دماء أبناء الجيش والشرطة التي تراق في سيناء
     منذ 10 ساعة
  • التلفزيون الإثيوبي: جنرال بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة
     منذ 20 ساعة
  • رويترز عن وسائل إعلام رسمية: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية ومسؤول آخر في محاولة انقلابية
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:49 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إعلاميون في مواجهة صفقة القرن

البيان الختامي

منذ يوم
عدد القراءات: 627
إعلاميون في مواجهة صفقة القرن

ناقش عددًا من الإعلاميين والسياسيين والدبلوماسيين والقيادات الحزبية والمثقفين والفنانين والفعاليات التربوية والاجتماعية وحركات وفصائل فلسطينية ومن زملاء يمثلون مؤسسات ومن إعلامية ومراكز أبحاث ودراسات متنوعة،  موضوع "صفقة القرن"، خلال اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعد انتهاء الاجتماع أصدر الحاضرون بيان جاء فيه..

تمثل الصفقة أقصى حالات الإذلال، لطيّ حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وجعله ومن يقف معه في العالم العربي، أمام أمر واقع يقضي بتهويد وأسرلة الأرض، والقضاء على كل بارقة أمل بالتحرير، وذلك عبر إقامة شبه كيان فلسطيني ذليل ومخنوق في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، لا حول له ولا قوة، وتقديم رشوة بائسة بدولارات عربية وغطاء من دول عربية بدل ذلك، وترك القدس واللاجئين لمصير مفاوضات لاحقة مجهولة الوقت والمصير، وجرّ دول الإقليم إلى مفاوضات استسلام.

وأضاف البيان: لأ الحق في الأرض الفلسطينية ملك للفلسطينيين ولجميع من قاتل من أجلها منذ أكثر من سبعين عاماً، ولأن الأرض ليست للبيع رغم كل الخيانات، ولأنها ملك من استشهد أو رحل ومن بقي وهي حق للأجيال الآتية، من النهر إلى البحر، ولأن فلسطين تضم مقدسات الأمة وهي بوصلة الحرية والتحرر، ولأن أبناء هذه المنطقة دفعوا دماء ومال ومستقبل أبنائهم في سبيل تحريرها، ولأن فلسطين هي الراية والعز والمسعى والمآل والرمز لبلادنا، فإن المجتمعين اليوم يرفضون هذه الصفقة العار، ويسعون ويطالبون بإسقاطها بكل السبل المتاحة.

كما أعتبر البيان أن كل من يشارك في هذه الصفقة خائناً مهما ارتفع كعبه، وكل دولة تشترك فيها علانية أو مداورة دولة خائنة للحق الفلسطيني والعربي، ونعتبر كل وسيلة إعلامية تهلل لها، وسيلة إعلام إسرائيلية عبرية، ونطالب وسائل الإعلام المقاومة بفضحها وفضح الأشخاص الداعين لها، والدول والهيئات المروّجة لها، والقيام بحملة تجييش مستمرة ضدها.

كما أكد البيان على أن الوقت داهم، والموقف واجب، والساعة تتطلب لاءات: لا صلح ..لا تفاوض.. لا اعتراف، وإن التفاوض على الحق هو الباطل عينه، ما يستدعي استنفار جميع الإعلاميين الوطنيين والمؤمنين بحق الفلسطينيين في أرضهم والساعين إلى كشف الكذب الإسرائيلي- الأمريكي- الأعرابي، وما يزال التاريخ يثبت أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.

واختتم المجتمعون بيانهم داعيين لتكثيف اللقاءات والجهود والمبادرات عبر كل الوسائل الإعلامية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الفكرية ومراكز الدراسات والأبحاث من أجل التأكيد على أن فلسطين لأهلها وللمدافعين عن حقوقهم وستبقى ولفضح صفقة القرن وكل المشاريع المرتبطة بها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers